Cão não abandona bebé de três anos que fica de castigo contra a parede

Peyton, um menino de três anos, foi posto de castigo pela mãe depois de ter discutido com a irmã de cinco anos.A mãe deu duas opções ao menino: ir para o quarto ou ficar de costas para a parede. O menino escolheu ficar contra a parede. O que a mulher não esperava é que o cão da família se juntasse ao melhor amigo para partilhar o castigo juntos.Dash e Peyton são inseparáveis e o animal decidiu partilhar a dor com o melhor amigo. O menino de três anos esteve sempre a fazer festas ao animal.A foto dos dois melhores amigos foi partilhada no Facebook mais de 90 mil vezes.