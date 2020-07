Capitão América dá escudo autêntico ao menino de 6 anos que defendeu a irmã do ataque de um cão

Bridger Walker, o menino de 6 anos que defendeu a irmã, de quatro, do ataque de um cão, recebeu um vídeo de Chris Evans, o ator que dá vida ao Capitão América nos cinemas, e vai receber um escudo autêntico deste herói da Marvel.

Walker, que saltou para a frente da irmã mais nova para a defender de um cão, acabando ele por ser atacado, tornou-se um verdadeiro fenómeno na internet, com as redes sociais a renderem-se a esta corajosa acção de Bridger, que passou por duas horas de cirurgia e precisou de levar 90 pontos no rosto.

Desde que a história se tornou viral, celebridades como Mark Ruffalo, Hugh Jackman e Tom Holland já enviaram mensagens a este menino. Agora, foi a vez de Chris Evans, o Capitão América. O ator entrou em contacto com a família do menino para lhe enviar um escudo autêntico deste herói e fez questão de dar a novidade ao pequeno Bridger através de um vídeo.

"Olá Bridger, aqui é o Capitão América. Como estás, amigo? Eu li a tua história e o que tu fizeste. Tenho a certeza que ouviste isto muitas vezes nos últimos dias, mas deixa-me dizer-te uma coisa: és um herói", disse o ator.

"Vou procurar a tua morada e vou mandar-te um escudo autêntico do Capitão América, porque tu mereces. Precisamos de pessoas como tu", acrescentou.

Bridger, 6 years old, saved his little sister from an attacking dog. He knew he would get hurt, but he did it anyway. He’s a hero.



So, we made this happen. One of the most fulfilling things, ever, huge thanks to Chris Evans.



Spread love. ?? pic.twitter.com/PKxeHcyPyk