Menino de 6 anos leva 90 pontos na cara após salvar irmã de ataque de cão

Um rapaz de seis anos levou 90 pontos depois de ter salvo a irmã mais nova de um ataque de cão.O caso aconteceu no estado norte-americano do Wyoming. Segundo o jornal Mirror, o animal mordeu o menino várias vezes na cara e na cabeça. Mas o pequeno Bridger ganhou forças para se levantar, pegou na irmã e correu para a salvar. A criança acabou por ser levada para um hospital da região.Foi a tia que acabou por partilhar a história ao publicar imagens do menino com vários pontos no rosto e partilhou."A 9 de julho, o meu sobrinho de seis anos, Bridger, salvou a irmã mais nova, ao colocar-se entre a criança e um cão que os atacava. Depois de ter sido mordido no rosto e na cabeça várias vezes, pegou na irmã e correu de maneira a mantê-la segura", referiu a tia das crianças.Apesar do susto, o menino, que se encontra a recuperar em casa, confessou que se alguém deveria morrer naquele momento, esse alguém seria.Sobre o cão envolvido no ataque, a mulher afirmou que os donos do animal "são ótimas pessoas" e que por isso não sente ressentimentos.