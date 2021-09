Centenas de polícias reforçaram ontem o patrulhamento no Capitólio, em em Washington, EUA, em alerta máximo devido a ameaças de violência por parte de apoiantes do antigo presidente norte-americano Donald Trump, que se concentram em frente ao edifício do Congresso. Até à hora de fecho desta edição não havia registo de confrontos e o número de manifestantes rondava os 200.









O Capitólio foi cercado por uma vedação de quase três metros de altura e as medidas de segurança reforçadas. Até os viajantes que aterravam no aeroporto mais próximo foram controlados. Os manifestantes pertencem ao grupo Justice for J6, criado para exigir a libertação dos detidos aquando do assalto ao Capitólio a 6 de janeiro. Na altura os milhares de simpatizantes de Trump, entre supremacistas brancos e ultranacionalistas, tentavam evitar que o Congresso certificasse a vitória de Joe Biden. Cerca de 600 pessoas foram acusadas pelos distúrbios, que provocaram cinco mortos.

A grande maioria dos manifestantes detidos foi libertada, aguardando julgamento em liberdade, mas há 75 ainda sob custódia, alguns dos quais são membros dos grupos Proud Boys, Oath Keepers e Three Percenters.