Trump processado por polícias devido a invasão ao Capitólio dos EUA

Sete polícias do Capitólio dos Estados Unidos da América processaram o ex-presidente Donald Trump, alegando que conspirou com os grupos de extrema-direita The Proud Boys e The Oathkeepers para provocar o ataque mortal de 6 de janeiro.Cinco pessoas morreram na sequência da invasão e quatro polícias que participaram da defesa do Capitólio suicidaram-se posteriormente.Os polícias dizem que o ataque foi o culminar de meses de retórica de Trump para impedir a vitória de Joe Biden. A conspiração estende-se a Roger Stone e Ali Alexander, que promoveram o discurso de Trump perto da Casa Branca antes do ataque.