Dois agentes da polícia dos EUA processam Trump por incitação à invasão ao Capitólio em Washington

Dois agentes da polícia do Capitólio em Washington, nos Estados Unidos da américa (EUA), que ficaram feridos na invasão ao edifício, processaram Donald Trump, ex-presidente do país, por considerarem que Trump "inflamou, encorajou, incitou e dirigiu"o tumulto.

Os agentes James Blassingame e Sidney Hem dizem que sofreram danos físicos e psicológicos durante a invasão e pedem pelo menos 75 mil dólares a Donald Trump. Segundo a CNN, o processo aberto no tribunal federal de Washington, refere que Hemby "foi esmagado contra as portas do Capitólio, foi borrifado com produtos químicos acabando por sangrar do rosto. Blassingame afirma que foi lançado contra uma coluna de pedra, tendo ferido a cabeça e as costas". O processo diz ainda que Blassingame sofre de depressão e que "o forte impacto emocional continua continua a fazer-se notar.

Trump ainda não respondeu ao processo. No entanto, já tinha negado, anteriormente, qualquer envolvimentos no ataque ao Capitólio em Washington. Recorde-se que este é o terceiro grande processo contra Donald Trump que o acusa de incitar à invasão ao capitólio que ocorreu a 6 de janeiro por manifestantes pró-Trump.