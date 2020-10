O cardeal italiano Angelo Becciu, antigo número dois da Secretaria de Estado do Vaticano afastado pelo Papa no mês passado por suspeitas de corrupção e nepotismo, foi acusado de ter subornado a testemunha que ajudou a condenar o cardeal australiano George Pell por abuso sexual de menores, em mais um escândalo que está a abalar a Santa Sé.









Pell foi condenado a seis anos de cadeia na Austrália em 2018 por abusos sexuais contra dois menores quando era arcebispo de Melbourne, nos anos 90. O cardeal, antigo responsável pelas finanças do Vaticano e homem de confiança do Papa, passou 14 meses na cadeia, mas a condenação foi anulada em abril deste ano pelo Supremo Tribunal australiano por falta de provas. Pell regressou ao Vaticano no final de setembro e foi esta segunda-feira recebido pelo Papa em audiência privada, num primeiro sinal de reabilitação.

O regresso de Pell à Santa Sé ocorreu poucos dias depois de Becciu ter sido afastado pelo Papa por corrupção. A imprensa italiana diz agora que o cardeal italiano terá desviado 700 mil euros dos cofres do Vaticano para subornar a testemunha que ajudou a condenar Pell. Becciu terá tentado dessa maneira afastar do caminho o cardeal australiano e evitar que ele descobrisse as irregularidades nas contas do Vaticano que acabariam por levar à sua demissão. Tanto Becciu como a testemunha negam, mas o advogado de Pell já exigiu uma investigação. “É preciso seguir o rasto do dinheiro”, afirmou.