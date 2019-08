Carro causa pânico e atravessa barreira com manifestantes durante protestos em Hong Kong

Um carro atravessou uma barreira com manifestantes durante os protestos de Hong Kong, onde já foram detidos dezenas de manifestantes. O incidente foi registado em vídeo.



Mais de 80 manifestantes foram detidos após os protestos que ocorreram.

De acordo com a imprensa local, as detenções foram feiras sob acusações de reunião ilegal e agressão em Tsim Sha Tsui, Mong Kok e Wong Tai Sin, onde decorreram novos confrontos entre ativistas e a polícia.

A polícia disse que alguns "manifestantes radicais" lançaram extintores, tijolos, garrafas de vidro e outros objetos contra as autoridades, depois de se recusarem a dispersar.





