Carta de amor com 64 anos encontrada em supermercado

Missiva foi escrita por um soldado, Max, para a sua amada, Martha.

19:01

Uma carta de amor com a data de 30 de julho de 1954 foi encontrada numa loja Walmart em Dalton, no estado norte-americano da Georgia. A descoberta foi revelada esta semana e rapidamente se iniciou uma busca pelo casal Max - um ex-soldado - e Martha - a sua amada -, para lhes entregar este pedaço de história.



A missiva foi encontrada por um dos empregados. Jennifer Hendrix, uma colega, ficou responsável em reunir a carta com os seus donos: "É algo com o qual apenas sonhamos [...] quero saber a história por detrás desta carta e reunir as pessoas com uma parte das sua história que agora está perdida", revelou a jovem, citada pelos media locais.



Na carta, pode ler-se que Max pretende regressar a casa daí a 15 dias e pedir a mão de Martha em casamento. Não se sabe como esta foi parar à loja ou qual a razão para só agora ter sido descoberta.



"Fiquei sem papel e tive de pedir. Espero que leias isto. Toma conta de ti e lembra-te que te amo. Boa noite, amor. Amo-te, Max", acrescentava ainda o soldado na missiva com quatro páginas.



A busca pelos apaixonados tornou-se "famosa" e muitos divulgaram a notícia de encontrar Max e Martha também através das redes sociais.



A história chegou ao neto do casal. O jovem revelou que os avós viveram uma história de amor que ajudaram bastante no seu crescimento. Infelizmente, Max e Martha já morreram.