Filho partilha reencontro dos pais divorciados e história torna-se fenómeno

Casal esteve separado durante sete anos depois de 19 de matrimónio.

My parents divorced 7 years ago & started dating other ppl....they’re both recently single now & this is what my mom sent me last night ‍?? pic.twitter.com/NwdsUXR1UF — Fat Boy (@VirgoVonnie) 25 de novembro de 2018

Divorciado há sete anos, este ex-casal acabou por recomeçar tudo de novo e dar uma nova oportunidade ao amor. Depois de 19 anos casados, os dois reataram, e uma das primeiras pessoas a saber da boa nova foi o filho. Mal podiam sonhar que a Internet viesse também a ser testemunha deste reencontro.Virgo Vonnie utilizou as redes sociais para partilhar com o mundo a mensagem que recebeu da mãe depois dos pais terem tido um encontro romântico - muito tempo depois de se terem separado."Acabei de beijar o teu pai (risos)", pode ler-se na primeira mensagem enviada por Katrina para o telemóvel do filho que respondeu com admiração."Sim, foi óptimo e o cheiro dele era hipnotizante. Acho que vou ter o meu homem de volta", continuou a mulher.A captura de ecrã do filho acabou por se tornar viral de tal maneira que os internautas começaram a partilhar a história. O jovem explicou que os pais estiveram juntos durante 19 anos e que tiveram uma separação pouco amigável."Começaram a falar um com o outro no ano passado...foi a minha mãe que o deixou e daí eu ter ficado chocado quando recebi aquela mensagem (...) Só para esclarecer...a razão da separação não foi uma traição", explicou.Mais tarde, Virgo acabou por revelar à Press Association que os pais não falaram durante anos a fio e que por isso tanto ele como os irmãos acabavam por ser o 'pombos-correio' dos dois. "Mais tarde voltaram a contactar-se quando a minha mãe decidiu pedir conselhos ao meu pai acerca do namorado atual", contou.A publicação, que já conta com mais de 100 mil 'gostos' na plataforma online, tornou-se de tal maneira um fenómeno que alguns seguidores pediram ao jovem que continuasse a revelar as novidades da relação dos pais.Este deixou uma última promessa aos seus seguidores: "ATUALIZAÇÃO: Eu mostrei aos meus pais a forma como eles se tornaram virais e eles adoraram. A minha mãe disse que iriam almoçar juntos brevemente mas que não iria dar detalhes", escreveu o jovem numa publicação divertida.