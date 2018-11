Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher veste-se de noiva e faz montagens com noivo que morreu

Imagens foram partilhadas no dia em que Debbie e Randy deviam ter casado.

20:17

Debbie Gerlach viu o noivo perder a vida meses antes do enlace do casal. Randy Zimmerman morreu num acidente de mota no passado mês de fevereiro, deixando a noiva, familiares e amigos completamente devastados.



Como prova do seu amor e dedicação pelo homem que iria ser o seu marido, a mulher norte-americana vestiu-se de noiva e posou para diversas fotos no deserto do Texas. Posteriormente, e com ajuda de programas de edição de imagem, colocou Randy nas mesmas e publicou-as no dia que deveria ser o mais feliz da sua vida – 11 de novembro.



"Hoje era suposto ser o melhor dia da minha vida. Era suposto casar-me com o meu melhor amigo. Era suposto acordar, vestir-me de noiva e percorrer a igreja até ao homem dos meus sonhos", começou por escrever Debbie Gerlach no Facebook.



"Hoje, em frente aos nossos familiares e amigos, eu e o Randy íamos expressar o nosso amor um pelo outro outra vez. Era suposto ser o dia que eu sonhei desde que era uma menina", acrescentou a mulher.



As imagens foram captadas pela fotógrafa Kristie Fonseca e partilhadas nas redes sociais de Debbie. São as fotos de casamento que a mulher nunca conseguiu ter.