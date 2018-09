Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Herói da II Guerra Mundial morre dias depois de levar neta ao altar

Joanna, de 33 anos, revelou quais foram as palavras emocionantes que o avô lhe disse no dia da cerimónia.

18:06

Bronislaw 'Grom' Karwowski morreu aos 94 anos, poucos dias depois de ter levado a sua neta ao altar. O polaco é considerado um herói da II Guerra Mundial por ter sido um dos soldados que combateu na Revolta de Varsóvia, em 1944, uma batalha cujo objetivo era libertar a cidade da ocupação nazi durante o conflito.



O avô acompanhou Joanna Sema até ao noivo, a quem a entregou, envergando roupas militares adornadas pelas medalhas de bravura que foi recebendo ao longo da vida pelo seu papel durante a II Guerra Mundial. Quando morreu, Bronislaw foi alvo de várias homensagens, tendo sido considerado por muitos como um 'herói nacional' na Polónia.



Agora, Joanna decidiu ela própria prestar uma homenagem sentida ao avô e revelou as últimas palavras que este lhe terá sussurado ao ouvido no dia do seu casamento. "Eu estava muito ansioso por este dia e estou muito orgulho por ter vivido para o ver" terá sido a frase de avô para neta, deixando-a imensamente comovida, perante o olhar de dezenas de convidados.



A jovem de 30 anos revelou ainda que, apesar de já estar numa condição muito debilitada nos seus últimos dias de vida, Bronislaw ficou muito feliz por ver que as fotografias da cerimónia se tinham tornado virais nas redes sociais.



"O meu avô prometeu-me que me levava ao altar e cumpriu. Nos dias seguintes foi a minha vez de lhe prometer que não o ia deixar morrer sozinho no hospital. Sou enfermeira, e como tal, fiquei com ele em casa (...) Estou imensamente feliz por a memória dele permanecer viva e que todos o possam ver como eu, uma pessoa incrível e um avô muito amado", disse.



O momento não foi fácil, nem para a noiva, a neta, nem para o noivo, que também não conseguiu conter a emoção ao ver a futura esposa acompanhada pelo avô a dirigir-se ao altar.



Joanna revelou o quão importante o avô foi para si em toda a vida. "Fui morar com os meus avós com um ano de idade e foram eles que tomaram conta de mim. Ele tinha 13 netos e uma paciência incrível para todos nós. Estávamos juntos em todo o lado. Ele adorava levar-nos para a floresta para colher fruta para depois a minha avó fazer doces saborosos com eles", relembrou.



Durante a guerra, Bronislaw foi capturado pelas tropas nazi e mais tarde, durante o período comunista, este preso durante 10 anos. Foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro de Ordem do Renascimento da Polónia, bem como muitas outras honras nacionais.