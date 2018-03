Solteira veste-se de noiva para última sessão fotográfica com avô

Devido ao estado de saúde débil do idoso, neta decidiu encenar casamento.

Fu Xuewei, de 25 anos, está a derreter os corações dos internautas com a sessão fotográfica que realizou com o avô. Embora esteja solteira, a jovem vestiu-se de noiva e captou os momentos de ternura com o seu "herói". Por estar com a saúde débil, o "homem que a criou" provavelmente não vai estar presente no dia do verdadeiro casamento da jovem japonesa e, por isso, esta decidiu antecipar-se.

O idoso sofreu um ataque cardíaco e os médicos alertaram a neta para o risco do avô não ter muito mais tempo de vida.

De acordo com o jornal Metro, a jovem foi criada pelo homem após o divórcio dos pais e o laço entre ambos é bastante forte.

Embora não tenha planos para casar num futuro próximo, Fu afirmou que não suportaria a dor de não ter a pessoa mais importante da sua vida no dia em que estaria mais bela.

Fu dançou e brincou com o avô durante a sessão fotográfica e o resultado não podia ser mais enternecedor.



As fotografias foram partilhadas nas redes sociais e os comentários elogiam a atitude carinhosa da rapariga.



Após a sessão, Fu tatuou o retrato do avô no braço e afirma esta é uma forma de estarem sempre próximos.