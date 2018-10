Noiva fotografada junto a campa do namorado no dia em que casariam

Kendall morreu em novembro de 2017 num acidente.

Uma noiva foi fotografada junto à campa do namorado no dia em que casariam. Kendal Murphy morreu em novembro de 2017 num acidente em serviço.O jovem, que era bombeiro em Montgomery , nos EUA, estava de serviço quando o carro onde seguia sofreu um acidente. Segundo o Daily Mail, um bombeiro que conduzia um segundo veículo estava alcoolizado e atropelou Kendal.Um ano depois, a 29 de setembro, Jessica decidiu homenagear o namorado, de 27 anos, no dia em que iriam casar.Vestiu-se de noiva e dirigiu-se ao cemitério onde fez uma sessão fotográfica com a família. A jovem partilhou as imagens nas redes sociais e muitos são os que lhe deixam comentários de apoio.As fotografias foram tiradas pela Loving Life Photography e partilhadas no Facebook. A dama de honor e o padrinho discursaram e a família largou balões luminosos pelo céu.Ao que tudo indica, Murphy e dois colegas teriam saído para responder a uma suposta chamada de um acidente na noite em que o jovem morreu.Num outro camião dos bombeiros seguia Blake, o homem que atropelou mortalmente o noivo no momento em que este saia do seu veículo para ir buscar o equipamento.Blake acabou por ser preso e acusado de matar o colega e de conduzir alcoolizado.