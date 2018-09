Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontra noivo morto em quarto de hotel horas após se casarem

Casal estava junto há sete anos. Noivos deram o nó numa cerimónia repleta de amigos e familiares.

Beaming Danny Emsley, de 37 anos, e Clare, de 35, casaram no passado dia 17 de agosto, numa cerimónia repleta de amigos e familiares, no Reino Unido. No entanto, este dia que tinha tudo para ser o mais feliz da vida do casal, acabou por se revelar trágico quando a noiva encontrou o recém-marido morto no quarto do hotel onde casaram horas antes, em West Yorkshire.



A morte de Beaming permanece envolta em mistério, no entanto, possíveis circunstâncias de crime foram afastadas e os amigos da vítima descreveram-no como um homem saudável. Foi encontrado por volta da 01h30 já sem vida deitado na cama, onde estaria a dormir há cerca de duas horas.



A mulher utilizou o Facebook para se expressar e deixar uma mensagem comovente acerca da morte inesperada de Beaming. "Sexta-feira foi o dia mais feliz da minha vida onde casei com o homem mais honesto, engraçado, gentil e amoroso que alguma vez conheci. Tivemos um dia perfeito em família, com amigos, amor e gargalhadas - não podíamos ter pedido melhor", pode ler-se.



O casal estava junto há sete anos e para trás Beaming deixa ainda um filho de sete anos fruto de um relacionamento anterior. "A magia acabou no fim daquela noite quando o meu querido marido foi cruelmente arrancado da minha vida. Há um buraco dentro do coração que nunca mais pode ser preenchido", escreveu a noiva desolada.



As cerimónias fúnebres estão marcadas para o dia 14 de setembro.