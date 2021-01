Os cartéis de droga mexicanos estão a usar o TikTok para recrutar jovens, alertam especialistas, citados pelo Courier Journal.

Ao referido jornal, David Saucedo, analista de segurança da Cidade do México, afirmou que "o TikTok está a ser usado para promover um estilo de vida" com dinheiro, festas, animais de estimação exóticos e armas.

De acordo com este analista, o objetivo dos cartéis é aliciar os jovens com uma imagem de "luxo e glamour, mostrando os benefícios de ingressar neste tipo de atividades".

Derek Maltz, antigo agente da Divisão de Operações Especiais da DEA, a agência de combate às drogas nos Estados Unidos, também não tem dúvidas de que para os cartéis mexicanos o uso do TikTok é "muito atraente", já que lhes permite chegar a um público muito mais vasto. "O TikTok é 100 por cento uma ferramenta de recrutamento", afirmou ao referido jornal.

Um porta-voz do TikTok, que pertence à empresa chinesa ByteDance, já reagiu em comunicado enviado ao Courier Journal: "A empresa está empenhada em trabalhar com a aplicação da lei para combater a atividade do crime organizado. De acordo com as diretrizes da nossa comunidade, removemos conteúdo e contas que promovem atividades ilegais e bens regulamentados enquanto trabalhamos para manter a nossa comunidade segura", pode ler-se.