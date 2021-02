Casados há 70 anos trocam último carinho antes de morrerem com Covid-19

Margaret e Derek Firth, ambos com 91 anos, morreram com três dias de diferença devido à Covid-19 no Hospital Trafford General, em Manchester, Inglaterra, na semana passada.



Os idosos conseguiram ver-se uma última vez e o encontro emocionante ficou registado. Na fotografia, tirada pela filha, Margaret e Derek dão as mãos nas suas camas de hospital.



Começaram a namorar com apenas 14 anos e estavam casados há 70. Tiveram cinco filhos e 11 netos. Ambos foram internados devido a problemas de saúde e, mais tarde, ficaram infetados com Covid-19, avança o Manchester Evening News.



A filha do casal, Barbara Smith, disse que quando recebeu uma chamada do hospital a informar que a mãe não teria muito tempo de vida o pai quis visitar a mulher.



Quando lá chegou Margaret perguntou-lhe: "Onde andaste?"



Barbara revela que o pai deve ter ficado infetado com o novo coronavírus durante a visita mas garante que "não havia forma de ele não a ir ver".



Derek morreu primeiro, a 31 de janeiro, e Margaret acabou por perder a vida três dias depois do marido.