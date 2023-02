Casal acusado de fundar pelo menos sete igrejas para lavar dinheiro do tráfico de droga

A detenção aconteceu na





Segundo o jornal brasileiro G1, Geraldo Filho e Thais Soares são suspeitos de pertencerem a um grupo que está acusado de lavar dinheiro do tráfico de droga com a compra de imóveis, quintas, animais e igrejas. Os procuradores suspeitam que a associação criminosa tenha já movimentado mais de quatro milhões de euros.

Um casal brasileiro foi detido, esta terça-feira, por suspeitas de ter aberto pelo menos sete igrejas evangélicas com o objetivo de fazer lavagem de dinheiro do tráfico de droga.Igreja Assembleia de Deus Para as Nações, em Sorocaba, São Paulo, Brasil, onde a polícia brasileira apreendeu vários telemóveis e documentos para tentar perceber se há mais participantes neste esquema criminoso.