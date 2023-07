Homem e mulher casados há 78 anos cumprem promessa de amor e morrem no mesmo dia

Apaixonados desde a infância e casados há 78 anos, um casal de brasileiros cumpriu a promessa tantas vezes feita um ao outro, à família própria ou à adotada, e morreu no mesmo dia. Sem filhos, criaram e educaram as crianças de muita gente da região.



Mamédio Alves Magalhães, de 105 anos, morreu pouco depois das quatro da madrugada da passada sexta-feira, dia 30 de Junho, e a amada, Ana Araújo Magalhães, morreu quatro horas depois, pouco passava das 8 da manhã.

O casal viveu a vida toda em Paranã, cidade de 10 mil habitantes no sul do estado de Tocantins, no norte do Brasil, e o amor entre os dois sensibilizou sobrinhos, outros familiares e conhecidos, e durou até ao último sopro de vida.



Ana, com a saúde mais fragilizada do que o marido, há muito não andava e ficava a maior parte do tempo em estado de ausência, mas, todos os dias, quando chegava a hora de almoço pronunciava as mesmas palavras, as únicas que dizia, perguntando, preocupada, se já tinham dado de comer ao marido.

Mamédio, apesar dos seus 105 anos, ainda andava e falava normalmente, e repetiu anos a fio que não queria continuar a viver no dia em que a mulher, mais fragilizada, se fosse, e cumpriu a promessa. Quando Ana, cuja saúde frágil foi ainda mais abalada nos últimos dias do mês passado por uma pneumonia e os médicos do hospital da cidade a mandaram de volta para casa desenganada, para poder partir junto aos seus, Mamédio tomou a decisão de ir com ela.

Desde o regresso da amada ao lar, e sabendo que ela não resistiria muitos dias, Mamédio deixou de comer e de tomar os remédios e não houve quem o convencesse a comer ou a tratar-se, e quinta-feira passada, dia 29 de Junho, foi ele quem teve de ser internado devido ao avançado estado de debilidade. Ele acabou por morrer a meio da madrugada de sexta no hospital e, quatro horas depois, quando familiares foram ao quarto de Ana para lhe dar banho, ela também estava morta.