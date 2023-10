Casal espanhol indiciado por negligência foge para Portugal com bebé e enfrenta acusação de rapto

A fuga de um casal espanhol com o filho de 16 meses para Portugal, no final de setembro, culminou com a entrega da criança aos Serviços Sociais do Governo de Castela e Leão no inicio de outubro. Os pais enfrentam uma acusação de rapto do menor.Segundo o Telecinco, os acontecimentos remontam a 27 de setembro, dia em que o Serviços Sociais da Junta de Castela e Leão se deslocaram à casa da família, em Zamora, para fazer cumprir uma ação da Comissão de Avaliação da Secção de Proteção de Menores, que declarou que o bebé era alvo de negligência por parte dos pais.O casal ter-se-á oposto à decisão e colocou-se em fuga enquanto decorria um processo judicial.De acordo com o jornal, estão a ser investigados pelo Tribunal de Primeira Instância e Instrução de Zamora, que solicitou a colaboração das autoridades portuguesas para apurar o paradeiro da família.Segundo a Guarda Civil refugiaram-se nas localidades da Guarda e Viseu.