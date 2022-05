Casal italiano e um togolês com o seu filho raptados no Mali

Um casal italiano, um homem togolês e o seu filho foram raptados na região de Sincina, a leste da capital do Mali, Bamako, segundo fontes religiosas, que indicaram que as vítimas pertencem à comunidade das Testemunhas de Jeová.

A área do Mali onde as quatro pessoas foram raptadas fica perto da fronteira com o Burkina Faso, onde homens armados raptaram uma freira norte-americana de 83 anos em 5 de abril último.

Até agora, não foi fornecida qualquer informação oficial sobre o rapto naquele país com uma elevada presença de grupos extremistas islâmicos armados e onde os ataques contra a população e as forças de segurança são constantes.