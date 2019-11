Casal morre com um dia de diferença e deixa 80 animais em casa

Um casal de idosos morreu com um dia de diferença e deixou 80 animais em casa, em São Paulo, no Brasil.Carlos, de 79 anos, e Terezinha, de 85, eram acumuladores compulsivos de animais. Quando um grupo de voluntários e ativistas se dirigiu à residência do casal para recolher os animais foi surpreendido por 60 cães e 20 gatos.A casa apresentava falta de condições de higiene. Uma sobrinha do casal contou ao G1 que os tios estavam juntos há 40 anos."Visitei a casa deles e vi que não tinha condições de deixá-los lá. Os cachorros subiam para cima da mesa da cozinha e dividiam comida com eles. Era impossível entrar na casa com tanta sujidade", conta um vizinho.