Casam-se com t-shirts personalizadas e ténis para provar que os casamentos podem ser baratos

O objetivo? Provar que um casamento não precisa de ser dispendioso e por isso conseguiram poupar quase 15.000 mil euros.Não foi só no vestuário que os noivos pouparam. O bolo de casamento foi trocado por cupcakes que custaram 39 euros e um pequeno bolo com a fotografia da filha de ambos, Eleanor de nove meses.Depois do "sim", que se realizou num cartório que custou 280 euros, os convidados foram levados para o local favorito dos noivos: o Center Parcs Whinfell Forest. Aí foi feito um jantar de rodízio no valor de 450 euros.Inicialmente o casal queria ter um casamento de sonho, mas quando perceberam que o grande dia lhes iria custar 16.000 mil euros acharam que não precisavam de gastar uma fortuna para que o dia fosse especial. Tal como os noivos, os convidados também foram vestidos com t-shirts e calças de gangas.Ao partilhar as fotografias do grande dia, Rebecca ja esperava receber vários comentários como: "Não te queres sentir como uma princesa?". A noiva respondeu: "Estar de calças de ganga e t-shirt fez-me sentir muito mais tranquila. Estava tão confortável, não tinha os pés doridos dos saltos altos e poderia amamentar Eleanor sem qualquer problema".O casamento decorreu em Darlington, em Inglaterra, com 40 convidados entre familiares e amigos próximos.