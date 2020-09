Casamento causa 147 novos casos de Covid-19 e três mortos

Recorde-se que o estado até sexta-feira tinha 4667 casos de coronavírus e 134 mortes, de acordo com o site

Maine Covid-19.



Um casamento realizado no início de agosto, no estado norte-americano Maine fez pelo menos 147 infeções de Covid-19. Segundo o responsável do Centro de Controlo e Prevenção da Doença (CDC) foram identificados três mortos ligados ao surto causado pelo casamento.Desde o dia 7 de agosto, dia da cerimónia, registou-se um aumento significativo de casos de coronavírus num raio de 160 quilómetros, chegando a um estabelecimento prisional e um lar na área.Os casos de infeção foram identificados entre os convidados e os seus contactos secundários e terciários, ou seja, pessoas que privaram com os convidados do casamento e ainda infetados que tiveram contacto com os casos considerados secundários.