Caso Maddie resolvido em apenas alguns meses após investigação a novas "pistas muito interessantes"

Os investigadores alemães estão convencidos de que poderão resolver o caso Maddie, desaparecida há 14 anos na Praia da Luz, Algarve, em apenas "alguns meses".O procurador alemão Hans Christian Wolters, que lidera a investigação, alega que a sua equipa está "agradada" com os progressos que tem tido ao longo do último ano e acrescenta terem recebido "pistas muito interessantes" que poderão ser a chave para desvendar o mistério."Esperamos resolver o desaparecimento de Maddie McCann, mesmo que leve alguns meses", disse ao jornal britânico Mirror.Apesar dos avanços, o procurador afirma que ainda não têm todas as questões respondidas mas revela que Christian Brueckner, o principal suspeito de ter raptado Maddie, será interrogado no final da investigação.Por enquanto, a polícia prepara-se para