Cavalo que ajudava portadores de deficiência morre esfaqueado

Um cavalo que ajudava pessoas portadoras de deficiência numa escola de equitação morreu depois de ter sido atacado com um poste de uma vedação eléctrica, no Reino Unido. Sam foi esfaqueado com um poste em Agosto, e acabou por ser eutanasiado este mês.Sam não recuperou das lesões aos seus tendões e às infecções que se seguiram. O anúncio da sua morte foi dado pela Associação de Equitação para Portadores de Deficiência de Epsom O cavalo já tinha participado em oito provas de qualificação para os Jogos Olímpicos. Foi um dos três animais feridos no ataque. Dois póneis, Marigold e Buffy, também sofreram lesões mas estão a recuperar.O caso continua a ser investigado pelas autoridades.