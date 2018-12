Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cedências de Macron não anulam protestos em França

‘Coletes amarelos’ querem fazer novas manifestações apesar das propostas do Presidente francês.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:02

Apesar das cedências do presidente Emmanuel Macron, continuam convocados novos protestos para o próximo sábado, em Paris. Caso se realizem, o dia 15 será o quinto sábado consecutivo de manifestações contra o aumento dos combustíveis e contra a perda de poder de compra.



Uma das principais promotoras do movimento dos ‘coletes amarelos’, Jacline Mouraud, pediu a suspensão das manifestações, mas outros líderes não concordam.



"Muito pouco, demasiado tarde", comentou Maxime Nicolle, outro dos principais rostos dos protestos, sobre as medidas do presidente Emmanuel Macron, que suspendeu o aumento dos impostos sobre os combustíveis, bem como outros impostos, e anunciou também o aumento do ordenado mínimo em 100 €.



"Cem euros está muito bem para quem ganha o ordenado mínimo", comentou Benjamin Cauchy, outro promotor dos protestos: "Mas o que significa isso para a classe média, que sofre uma imensa pressão financeira?"



Como eles, milhões de outros franceses não ficaram satisfeitos com as cedências de Macron.



Mais de 23 milhões de pessoas seguiram na segunda-feira a alocução do presidente na TV e, de acordo com sondagem realizada após o discurso, 59% dos telespectadores não consideram as cedências de Macron suficientes.