Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centenas de prisioneiros intoxicados com carne podre na Venezuela

Governo nega intoxicação em massa na prisão El Rodeo II, perto de Caracas.

Por Daniela Espírito Santo | 21:01

Pelo menos 300 prisioneiros da prisão El Rodeo II, situada perto de Caracas, na Venezuela, sofreram uma intoxicação alimentar depois de consumirem carne fora de prazo.



A denúncia foi feita esta terça-feira pelo Observatório Venezuelano de Prisões, mas o Governo da Venezuela já veio negar qualquer problema. Fonte do ministério encarregue pelas prisões naquele país já adiantou que a denúncia não tem fundamento, mas remete mais esclarecimentos para mais tarde.



Segundo a acusação da ONG, os detidos comeram carne podres, o que lhes causou "vómitos, diarreias, náuseas e outros tipos de mal-estar".



"A carne apodreceu porque a prisão não tem equipamentos adequados para a refrigeração dos alimentos", adianta a ONG, citada pela revista Exame. O "gosto de podre" terá sido disfarçado com recurso a "muitos condimentos e molho".



Apesar do desconforto, os detidos "consumiram a carne porque estavam há muitos dias sem comer".



O caso já dura há vários dias, mas a situação dos prisioneiros terá piorado "por conta da desidratação", uma vez que também falta água potável no estabelecimento prisional, e porque a direção da prisão continua a servir a comida estragada, pois "não há mais nada para comer".