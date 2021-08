Centenas de soldados afegãos tentam fugir para o Uzbequistão de avião e a pé. 46 voos militares foram travados

O Uzbequistão forçou a aterragem de 46 aviões militares vindos do Afeganistão com centenas de soldados afegãos que tentavam fugir ao país, incluindo o avião abatido este domingo após a entrada dos talibãs em Cabul.Pelo menos 585 soldados afegãos chegaram em aeronaves e outros 158 cruzaram a fronteira a pé no domingo, revelou o gabinete do procurador-geral do Uzbequistão num comunicado.O Afeganistão foi tomado este domingo pelos talibãs que chegaram a Cabul, a última grande cidade afegã que se mantinha sob controlo do governo, e tomaram a capital sem grande resistência.Também o Tajiquistão, outra ex-república soviética que faz fronteira com o Afeganistão, revelou que dois aviões militares afegãos com mais de 100 soldados que fugiam do Afeganistão foram autorizados a aterrar na cidade de Bokhtar.