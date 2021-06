Cerca de 270 milhões de pessoas correm o risco de passar fome, alerta Programa Alimentar Mundial

Cerca de 270 milhões de pessoas correm o risco de passar fome devido aos conflitos, aos desastres climáticos e à crise económica causada pela covid-19, que aumentou os níveis de insegurança alimentar, alertou esta sexta-feira o Programa Alimentar Mundial (PAM).

Além disso, o número de pessoas que já estão perto dos níveis de fome aumentou para 41 milhões, sete milhões a mais do que o esperado no início do ano, disse o porta-voz do PAM, Tomson Phiri, numa conferência de imprensa em Genebra.

"Sem a ajuda alimentar de emergência imediata, poderão morrer de fome, pois o menor impacto irá empurrá-los para o precipício da fome", disse Phiri.