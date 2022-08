O chefe de polícia do Distrito Escolar de Uvalde, no Texas, onde 19 alunos e dois professores foram mortos num tiroteio, em maio, foi demitido na quarta-feira, avançou a imprensa norte-americana.

O jornal Texas Tribune indicou que o conselho do distrito escolar de Uvalde, perto da fronteira com o México, votou por unanimidade a favor da demissão de Peter Arredondo, três meses depois do tiroteio.

O conselho acusou Arredondo, então responsável pela operação, de ter demorado a ordenar uma intervenção policial.