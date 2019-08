China ameaça intervir em força em Hong Kong

Um dia após os mais violentos confrontos das semanas de manifestações por mais democracia em Hong Kong, a China alertou ontem os manifestantes "que as suas tentativas de brincar com o fogo terão más consequências".Yang Guang, porta-voz do Executivo de Hong Kong , comunicou o alerta da China, chamando aos manifestantes "criminosos violentos" e aconselhou-os a "não tomarem a contenção por fraqueza". Alertou ainda que não "não devem subestimar a determinação e o poder do governo central".Paralelamente ao alerta, a imprensa estatal chinesa divulgou imagens de esquadrões da polícia a realizarem treinos de controlo de tumultos, numa nova ameaça de intervenção musculada em Hong Kong.Apesar disso, os manifestantes realizaram ontem uma conferência de Imprensa, para "fazer ouvir a voz do povo e denunciar a retórica vazia do governo de Hong Kong".