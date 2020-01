China anuncia terceira vítima mortal de novo tipo de pneumonia viral

As autoridades chinesas confirmaram esta segunda-feira uma terceira morte causada por um novo tipo de pneumonia viral e revelaram a existência de dois casos em Pequim.

Durante o fim de semana, a poucos dias do Ano Novo chinês, foram confirmados 136 novos casos em Wuhan, no centro do país, dois em Pequim e um na província meridional de Guangdong.

No domingo, as autoridades chinesas tinham anunciado que identificaram mais 17 pessoas infetadas no centro do país com uma nova forma de pneumonia viral, que já colocou outros países em alerta.