China diz que coronavírus teve origem em Espanha

Numa altura em que a China se prepara para receber investigadores da Organização Mundial da Saúde (OMS) as autoridades pedem que o foco para encontrar a origem da pandemia do coronavírus não se limite ao território chinês.Wang Guangfa, médico chinês especialista em doenças respiratórias no Hospital Universitário de Pequim, afirmou ao Telegraph que a origem da Covid-19 foi em Espanha e não em Wuhan ou em qualquer outra cidade chinesa.O médico argumentou que o vírus estava em Espanha antes de estar na China. Wang baseia-se num estudo da Universidade de Barcelona, em colaboração com as águas de Barcelona, que diz que foi detetada a presença de coronavírus nas águas residuais da cidade a 12 de março de 2019 (nove meses antes dos primeiros casos em Wuhan)