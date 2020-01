China em alerta. Três cidades em quarentena devido ao vírus mortal

As autoridades chinesas colocaram esta quinta-feira três cidades de quarentena de facto, num esforço inédito que visa travar a propagação de um novo tipo de coronavírus que já matou dezassete pessoas e infetou quase 600.

As entradas e saídas de Wuhan, a sétima maior cidade da China, com onze milhões de habitantes, e de duas cidades vizinhas, Huanggang e Ezhou, foram proibidas ao longo do dia desta quinta-feira, apanhando milhões de pessoas desprevenidas, na véspera do início das férias do Ano Novo Lunar.

A principal festa das famílias chinesas, equivalente ao Natal nos países ocidentais, é também a maior migração interna do planeta: segundo o Ministério dos Transportes chinês dever-se-ão registar um total de três mil milhões de viagens internas durante os próximos 40 dias.