China mobiliza caças com munição real e porta-aviões para simular ataque a Taiwan

A China disse esta segunda-feira que mobilizou caças com "munição real" e o porta-aviões Shandong para executarem "ataques simulados" a alvos em Taiwan, após ter cercado o território com dezenas de aviões e navios de guerra.

"Vários grupos de caças H-6K com munição real realizaram vários ataques simulados em alvos importantes na ilha de Taiwan", informou o Comando do Teatro de Operações Oriental do Exército de Libertação Popular, especificando que o Shandong também "participou nos exercícios".

O exército chinês enviou dezenas de caças e 11 navios de guerra para próximo de Taiwan, na sequência do encontro entre a líder da ilha, Tsai Ing-wen, e o presidente da Câmara dos Representantes do Congresso norte-americano, Kevin McCarthy, informou esta manhã o Ministério da Defesa de Taiwan.