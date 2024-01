Cerca de 23 milhões de taiwaneses elegem este sábado um novo Presidente, substituto de Tsai Ing-wen, que cumpriu o limite constitucional de dois mandatos. As eleições acontecem numa altura de tensões com a China.



Pequim receia que uma vitória de William Lai Ching-te, candidato do Partido Democrático Progressista (PDP), signifique um passo para a independência de Taiwan.









Ver comentários