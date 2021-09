Choveu pela primeira vez no ponto mais alto do manto de gelo da Gronelândia

Pela primeira vez na história, no mês de agosto, foi registada chuva no ponto mais alto do manto de gelo da Gronelândia. Especialistas apontam que o degelo gradual na Gronelândia poderá causar fortes inundações e desalojamentos a milhões de pessoas até 2030, adiantou o jornal The Guardian.

O fotógrafo e escritor americano, Kim Heacox, alerta que o degelo na Gronelândia é "a espada de Dâmocoles para a crise climática em todas as áreas costeiras, baixas e densamente povoadas", e que "se as pessoas de Miami, Xangai, Tóquio, Mumbai, Lagos, Bangkok e Nova Iorque não estão preocupadas, deveriam estar".

A massa de gelo da Gronelândia é a segunda maior do mundo, depois da da Antártida, e ocupa cerca de 80% da superfície da Gronelândia.