Chris Nikic torna-se o primeiro atleta com síndrome de Down a terminar um triatlo Ironman

Chris Nikic tornou-se este domingo o primeiro atleta com síndrome de Down a terminar um triatlo Ironman - 3,86 km a nadar, 180,2 km a pedalar e 42,2 km a correr, feito que já foi reconhecido pelo Livro de Recordes do Guinness.

Nikic, de 21 anos, completou o Ironman em Panama City Beach, na Flórida (EUA), em 16h46m09, a cerca de 14 minutos do tempo limite da prova, 17 horas.

Sempre ao lado do seu treinador, Dan Grieb, o jovem norte-americano cumpriu mais um sonho, mesmo tendo caído no segmento do ciclismo e ficado com alguns cortes nos joelhos.

A história de coragem e resiliência de Chris rapidamente se tornou popular nas redes sociais, com o jovem atleta a ganhar dezenas de milhares de novos seguidores no Instagram. Billie Jean King, nome icónico do ténis mundial, reagiu a esta façanha e escreveu na sua conta no Twitter: "Sem limites. Sem fronteiras. Continua a sonhar grande e a ir em frente, Chris!".

Para o pai de Chris, esta foi a prova de que o filho "pode fazer qualquer coisa". "Esta corrida foi mais do que apenas uma linha de chegada e uma celebração de vitória", disse Nik Nikic, citado pela BBC.

"O Ironman tem servido como plataforma para se tornar um passo mais perto do seu objetivo de viver uma vida de inclusão, normalidade e liderança. É sobre ser um exemplo para outras crianças e famílias que enfrentam barreiras semelhantes, provando que nenhum sonho ou objetivo é muito alto", disse.

A jornada de Chris até à meta deste Ironman começou há três anos, quando o seu pai o incentivou a ficar 1% mais atlético a cada dia que passava. De um jovem bastante sedentário, que começou esta preparação com apenas uma flexão, Chris tornou-se um atleta capaz de terminar um dos triatlos mais duros do mundo. Para Chris, agora é hora de definir "uma meta nova e maior para 2021".