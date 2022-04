Chris Rock fala sobre a polémica com Will Smith: "Recuperei a minha audição"

O comediante Chris Rock falou sobre a polémica com Will Smith na gala dos Óscares, durante um espetáculo de comédia que deu esta sexta-feira à noite."A vida é boa. Recuperei a minha audição", brincou Chris Rock no seu espetáculo em Fantasy Springs,nos Estados Unidos da América, quando falou sobre o estalo de Will Smith.Nesse mesmo dia, a Academia dos Óscares anunciou a proibição de Will Smith participar nos próximos eventos dos Óscares, durante dez anos.Foi durante a cerimónia televisiva da gala que Will Smith, esbofeteou Chris Rock, depois do comediante ter feito uma piada sobre a esposa do ator, Jada Pinkett Smith.Chris Rock já tinha mencionado anteriormente, num outro espetáculo, que "ainda estava a processar" a atitude de Will Smith.Segundo o departamento de relações públicas de Chris Rock, é proibido aos espectadores a entrada de telemóveis, sendo entregue a cada um uma bolsa que bloqueia o uso dos dispositivos digitais.