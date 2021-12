Chuvas alastram e fazem mais vítimas no Brasil

As chuvas torrenciais que nos últimos dias mataram pelo menos 24 pessoas e fizeram mais de 618 mil desalojados na Bahia alastraram a outros estados brasileiros, provocando mais mortes e destruição.









Em Minas Gerais, seis pessoas perderam a vida devido às fortes chuvas, que, tal como na Bahia, cortaram estradas, destruíram habitações e fizeram os rios transbordar. Em Goiás, outras três pessoas também morreram devido às inundações, e em Tocantins, não obstante até esta quinta-feira não haver registo de mortes, imensas áreas rurais estão submersas por até oito metros de água e há milhares de desalojados.

Sem apoio do governo central, que prometeu ajuda mas só após as férias que Jair Bolsonaro está a gozar numa praia de Santa Catarina, a tragédia humana na Bahia tem sido aliviada pela solidariedade de outros estados, que enviaram bombeiros, alimentos e equipamentos, enquanto milhares de voluntários anónimos enfrentam as cheias para salvar vidas. Apesar disso, e indignando ainda mais o país, Bolsonaro recusou a oferta do Presidente da Argentina, Alberto Fernandez, de enviar equipas especializadas em resposta a tragédias. Bolsonaro garantiu que o seu governo está a dar toda a ajuda de que a Bahia precisa no momento, apesar de a realidade no terreno desmentir esta afirmação.