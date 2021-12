Bolsonaro criticado por ignorar vítimas das cheias na Bahia

Divertindo-se em Santa Catarina, Sul do Brasil, em mais um dos muitos períodos de férias que tirou este ano, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, está sob forte vaga de críticas pela indiferença que tem mostrado ante a tragédia que se abateu sobre o estado da Bahia, onde chuvas torrenciais já mataram 21 pessoas, deixaram 77 mil desalojados e 136 cidades em emergência.









Nas redes sociais, em que tem publicado fotos em moto aquática, a pescar ou a promover ajuntamentos, o repúdio ante a insensibilidade humana e política de Bolsonaro domina os comentários. A hashtag “bolsonarovagabundo” foi tão partilhada que foi um dos ‘trending topics’ no Twitter.

Aconselhado a visitar as áreas mais atingidas pelas cheias, Bolsonaro recusou e disse esperar “não ter de retornar ao trabalho antes” de dia três. Após a maré de críticas o forçar a reagir, disse ter mandado ministros cuidarem do assunto e que autorizou uma verba, não para as vítimas mas para reparar as estradas.





A indiferença do presidente tem um lado político, pois a Bahia é governada pelo PT, de Lula da Silva, rival que lidera as sondagens para as Presidenciais de 2022. Nos últimos dois anos, Bolsonaro já tinha dado claras mostras de insensibilidade ao reagir com leviandade às milhares de mortes pela Covid-19.