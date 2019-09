Cidadãos norte-americanos alertados para terem cuidado ao viajar para a Arábia Saudita

e

O Departamento de Estado dos EUA pediu aos cidadãos norte-americanos que "exerçam maior cautela" ao viajarem para a Arábia Saudita.Um comunicado publicado no site do Governo esta quarta-feira estabeleceu um nível dois de alerta - o segundo mais elevado numa escala de um a quatro - devido ao "terrorismoameaça de ataques com mísseis e drones contra civis".Os funcionários dae as famílias não estão autorizados a usar o aeroporto Abha, na Arábia Saudita, sem a aprovação do Chefe da embaixada.O aeroporto saudita tem sido frequentemente atacado por drones e mísseis lançados no Iémen, onde uma aliança liderada pela Arábia Saudita está a combater o grupo Houthi, umanos 90unificação do Iémen.