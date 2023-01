Cidade chinesa regista temperatura recorde de 53 graus negativos

Segundo a estação televisiva Sky News, as pessoas que moram ou que passam por esta cidade sentem aquilo que parece ser um congelamento instantâneo em certas partes do corpo como as pálpebras e as narinas.



Ainda não foram emitidos alertas para a região, mas os especialistas acreditam que a vaga de frio se prolongue durante os próximos dias.





Os habitantes da cidade de Mohe, na China, viram no fim de semana passado viram a temperatura da cidade descer para s 53 graus negativos, a temperatura mais baixa alguma vez registada no país.Mohe faz fronteira com a Rússia e, devido ao frio intenso que a envolve durante grande parte do ano, é conhecida como o Polo Norte da China. No dia 22 de janeiro, pelas 7h00 da manhã locais, o