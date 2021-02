Cidade da Nova Zelândia volta a confinar após deteção de um novo caso de Covid-19

A maior cidade da Nova Zelândia volta a um confinamento de uma semana após ter sido detetetado um caso de Covid-19.Cerca de 1,7 milhões de moradores de Auckland estão proibidos de sair de casa aos domingos, excepto para compras e em caso de trabalhadores essenciais.Em causa está um homem, com cerca de 20 anos, que terá decidido frequentar um ginásio após realizar um teste à Covid-19. As autoridades de saúde estavam a investigar o caso, mas não conseguiram confirmar de imediato a infeção.Segundo o jornal Metro, trata-se de um irmão de um aluno da Papatoetoe High School, onde foi detetado um surto da doença no início do mês que obrigou a um confinamento de três dias.A primeira-ministra, Jacinta Ardern, afirmou que algumas pessoas que deveriam ter ficado isoladas "não o fizeram", referindo-se ao surto do estabelecimento escolar.