Cidade nos EUA estreia primeira rotunda e condutores confusos lançam caos. Veja as imagens

Quantas vezes, no trânsito, já não lançou um insulto ou uma apitadela para aquele condutor que não sabe circular numa rotunda? O processo é relativamente simples mas ainda deixa alguns confusos: que o digam os habitantes de Morehead, uma pequena cidade rural no estado norte-americano do Kentucky.

As autoridades locais inauguraram a primeira rotunda na interceção das estradas 60 e 801, para resolver os problemas de trânsito e de sinistralidade rodoviária que decorrem dos mais de 4 mil carros que passam diariamente pelo cruzamento das duas vias e o resultado foi absolutamente desastroso.

Nos EUA as rotundas são muito poucos comuns e, por isso, escapa a grande parte dos condutores a técnica e os métodos para a contornar corretamente. Imagens divulgadas na Internet mostram isso mesmo: apesar dos separadores que marcam a aproximação à rotunda, os condutores acharam que seria mais fácil, caso quisessem virar à esquerda, passar para a faixa da esquerda e entrar na rotunda em contramão para seguir pela saída desejada, ao invés de contornar a rotunda.

Bastou um condutor fazer a ‘asneira’ que todos os outros lhe seguiram, lançando um absoluto caos que se vê no vídeo.

Entretanto, após os episódios que se repetem, o Gabinete de transportes do Kentucky já recorreu às suas redes sociais para tentar educar os condutores sobre como circular corretamente numa rotunda. Mas, segundo os meios de comunicação locais, ainda há alguma resistência em adotar as regras certas.



Nas redes sociais já há quem reclame o 'prémio' de piores condutores do mundo para os naturais de Morehead.