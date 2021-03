Cientistas alemães dizem ter descoberto causa para tromboses em vacinados com a AstraZeneca

Uma equipa de cientistas do hospital universitário Greifswald, no norte da Alemanha, afirmam ter descoberta a causa para a coagulação sanguínea incomum que alguns vacinados sofreram, segundo a informação avançada pela emissora pública Norddeutscher Rundfunk (NDR).A investigação, que precisa ainda de ser validada por pares, significa que com estes novos dados os vacinados que possam sofrer estes efeitos adversos, poderão ser devidamente tratados com um medicamento comum.A descoberta resultou de uma cooperação entre o hospital Greifswald, o regulador de saúde do Instituto Paul Ehrlich (PEI) e médicos na Áustria, onde uma enfermeira morreu de trombose após ser vacinada com a vacina AstraZeneca.Este tratamento, porém, não seria preventivo. Ou seja, só podia ser administrado em pessoas que sofressem estes efeitos adversos.