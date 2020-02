Cientistas concluem que coronavírus é 96% idêntico ao vírus que morcegos detêm

Cientistas descobriram que código genético do coronavírus se assemelha em 96% com a doença infeciosa que os morcegos são portadores. Esta epidemia foi, oficialmente, considerada um vírus zoonótico, ou seja, transmite-se de animais para pessoas.Os investigadores de Wuhan utilizaram amostras de sete infetados e, após a chegada dos resultados das análises, foi possível verificar a quase total semelhança entre os códigos genéticos do coronavírus em morcegos e humanos.Independentemente dos mais recentes resultados, os cientistas chineses ainda não consideram os morcegos infetados como os principais culpados do aparecimento deste surto epidémico que já matou centenas de pessoas. Na realidade, ainda está aberta a possibilidade do primeiro infetado ter sido contaminado por outro animal, intermediário do coronavírus dos morcegos.Estes e outros animais como coalas, ratos, cobras e crias de lobos são vendidos no mercado de frutos do mar em Wuhan que, após surgimento do surto, foi encerrado e desinfetado. Apesar de ainda não estar confirmado que animal originou o surto, cientistas chineses confirmam que este, definitivamente, teve início no mercado de Wuhan.De momento, as cobras chinesas vendidas para consumo neste estabelecimento também integram a lista de possíveis contaminadoras e intermediárias deste surto epidémico.De acordo com o relatado à revista Nature, seis dos sete pacientes infetados, a quem foram retiradas as amostras, eram trabalhadores no mercado de Wuhan e foram também os primeiros casos relatados de doentes com coronavírus em dezembro de 2019.Atualmente esta epidemia, que surgiu no final do ano passado, já matou 360 doentes e infetou quase 17.500. Este domingo foi confirmado o primeiro morto fora da China, nas Filipinas.