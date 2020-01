Cientistas acreditam ter descoberto origem do vírus mortal que já se propagou por todo o Mundo

professor Jürgen Haas contou recentemente ao The Guardian, que se encontram quatro turistas, de Wuhan, a ser examinados em Edimburgo e Glasgow, Reino Unido, por suspeitas de serem portadores da doença. Até ao momento nenhum dos exames feitos confirma as suspeitas levantadas pelos médicos.

Cientistas acreditam que cobras venenosas consumidas pela população chinesa podem estar na origem do coronavírus que já fez mais de duas dezenas de mortos. Estes animais são vendidos no mercado de frutos do mar em Wuhan, China, cidade onde o vírus se propagou.De acordo com o The Conversation, inúmeros cientistas têm vindo a analisar o código genético do coronavírus e, recentemente, descobriram que o código presente nas amostras é idêntico ao de outros vírus presentes em cobras, morcegos e pássaros.Esta epidemia teve origem na cidade chinesa onde se encontra o mercado que vende os répteis consumidos pela população. As cobras chinesas ou cobras Taiwan são uma espécie réptil altamente venenosa residente nas zonas centro e sul da China.Os animais não só são vendidos na cidade de origem do vírus como também caçam morcegos, outra possível espécie animal que pode ser infetada com o vírus semelhante ao corona.Esta epidemia já matou 25 pessoas e infetou mais de 600,tendo levado ao isolamento da cidade bem como à suspensão de alguns transportes públicos.Relatos recentes confirmam que já existem pessoas, de origem chinesa, infetadas nos Estados Unidos.O primeiro relato desta epidemia deu-se em dezembro de 2019 e apresentou uma rápida propagação. De acordo com os cientistas em questão, estes encontram-se à procura de animais que padeçam do vírus semelhante, porém as buscas têm-se mostrado conturbadas visto que o mercado foi encerrado e desinfetado face aos recentes acontecimentos.