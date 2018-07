Cientistas descobrem gene que pode levar a um novo tratamento contra o cancro

Descoberta ajuda a melhorar e perceber melhor o nosso sistema imunitário.

Organização para a Investigação Industrial e Científica da Commonwealth da Austrália (CSIRO) identificou um novo gene que desempenha um papel de regulador da resposta imunitária do corpo humano a uma infeção ou doença.



A descoberta poderá levar ao desenvolvimento de tratamentos para a gripe, artrite e cancro, de acordo com o site Echo.



O gene C6orf106 ou 'C6', controla a produção de proteínas relacionadas com doenças infecciosas, assim como cancro e a diabetes, revelou a organização em comunicado. C6 existe há 500 milhões de anos, de acordo com os cientistas, mas só agora foi entendido o seu potencial.



"As citocinas [um termo genérico empregado para designar um extenso grupo de moléculas envolvidas na emissão de sinais entre as células] reguladas pelo 'C6' estão ligadas a uma grande variedade de doenças, incluindo o cancro, a diabetes e doenças inflamatórias como a artrite reumatoide", explicou Cameron Stewart, investigador da CSIRO. De acordo com o mesmo site, a descoberta ajuda a perceber melhor o nosso sistema imunitário, e é esperado que ajude os cientistas a desenvolver novos tratamentos mais direcionados aos vírus que nos deixam doentes.





O gene é denominado de C6orf106 ou 'C6' devido à sua localização no genoma humano, mas os investigadores procuram um novo nome e pediram ajuda à comunidade.

